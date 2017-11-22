Луценко: в около ста статей УПК следует внести правки

"Созданной нами рабочей группой обнаружено около ста статей в Уголовном процессуальном кодексе, которые требуют корректировки", - сказв Ю.Луценко.

Среди прочего он, в частности, указал на необходимость усовершенствования норм по подготовке к досудебному расследованию, отметил, что необходимо минимизировать вызовы подозремаевых на допрос с помощью видеоконференций, предоставить прокурорам полномочия назначать другого следователя в случае невыполнения предыдущим предписаний прокурора, упростить процедуру доступа к вещам и документам на стадии досудебного следствия.

Как сообщал УНН, в НАБУ заявили, что их работа может быть заблокирована в случае подписания Президентом Украины изменений в ряд процессуальных кодексов, в частности в Уголовный процессуальный кодекс.