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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14769 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31486 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42566 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48528 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44596 просмотра

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11:14 • 91284 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99176 просмотра

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Луценко: в около ста статей УПК следует внести правки

Луценко: в около ста статей УПК следует внести правки

Киев  •  УНН

 • 12229 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Уголовный процессуальный кодекс Украины необходимо внести поправки в около ста статей для упрощения работы следователей и прокуроров. Об этом на конференции в Киеве заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Созданной нами рабочей группой обнаружено около ста статей в Уголовном процессуальном кодексе, которые требуют корректировки", - сказв Ю.Луценко.

Среди прочего он, в частности, указал на необходимость усовершенствования норм по подготовке к досудебному расследованию, отметил, что необходимо минимизировать вызовы подозремаевых на допрос с помощью видеоконференций, предоставить прокурорам полномочия назначать другого следователя в случае невыполнения предыдущим предписаний прокурора, упростить процедуру доступа к вещам и документам на стадии досудебного следствия.

Как сообщал УНН, в НАБУ заявили, что их работа может быть заблокирована в случае подписания Президентом Украины изменений в ряд процессуальных кодексов, в частности в Уголовный процессуальный кодекс.

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