Луценко: до близько ста статей КПК слід внести правки

"Створеною нами робочою групою виявлено близько ста статей у Кримінальном процесуальному кодексі, які потребують корегування", - сказв Ю.Луценко.

Серед іншого він, зокрема, вказав на необхідність удосконалення норм щодо підготовки до досудового розслідування, зазначив, що необхідно мінімізувати виклики підозрюваних на допит за допомогою відеоконференцій, надати прокурорам повноваження призначати іншого слідчого у разі невиконання попереднім передписань прокурора, спростити процедуру доступу до речей і документів на стадії досудового слідства.

Як повідомляв УНН, у НАБУ заявили, що їхня робота може бути заблокована в разі підписання Президентом України змін до низки процесуальних кодексів, зокрема до Кримінального процесуального кодексу.