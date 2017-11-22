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Луценко: до близько ста статей КПК слід внести правки

Луценко: до близько ста статей КПК слід внести правки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. До Кримінального процесуального кодексу України необхідно внести поправки до близько ста статей для спрощення роботи слідчих і прокурорів. Про це на конференції у Києві заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Створеною нами робочою групою виявлено близько ста статей у Кримінальном процесуальному кодексі, які потребують корегування", - сказв Ю.Луценко.

Серед іншого він, зокрема, вказав на необхідність удосконалення норм щодо підготовки до досудового розслідування, зазначив, що необхідно мінімізувати виклики підозрюваних на допит за допомогою відеоконференцій, надати прокурорам повноваження призначати іншого слідчого у разі невиконання попереднім передписань прокурора, спростити процедуру доступу до речей і документів на стадії досудового слідства.

Як повідомляв УНН, у НАБУ заявили, що їхня робота може бути заблокована в разі підписання Президентом України змін до низки процесуальних кодексів, зокрема до Кримінального процесуального кодексу.

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