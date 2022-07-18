"Лупит нечисть по зубам": реактивной системе HIMARS посвятили песню

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"Теперь HIMARS имеет свою песню! Спасибо автору "Байрактара", воину Вооруженных сил Украины Тарасу Боровко за новый хит.

За ракетой ракета

На паскудных врагов

Выпускает весь наш гнев", – написали в Генштабе.

Напомним

Британская рок-группа Pink Floyd в поддержку Украины выпустила общую песню с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.