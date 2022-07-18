"Лупит нечисть по зубам": реактивной системе HIMARS посвятили песню
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Автор хита о "Байрактора" Тарас Боровко посвятил песню реактивной системе залпового огня HIMARS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.
Цитата
"Теперь HIMARS имеет свою песню! Спасибо автору "Байрактара", воину Вооруженных сил Украины Тарасу Боровко за новый хит.
За ракетой ракета
На паскудных врагов
Выпускает весь наш гнев", – написали в Генштабе.
Напомним
Британская рок-группа Pink Floyd в поддержку Украины выпустила общую песню с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.