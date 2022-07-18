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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 49199 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Лупить нечисть по зубах": реактивній системі HIMARS присвятили пісню

"Лупить нечисть по зубах": реактивній системі HIMARS присвятили пісню

Київ • УНН

 • 283897 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Автор хіта про "Байрактар" Тарас Боровко присвятив пісню реактивній системі залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

Цитата

"Тепер HIMARS має власну пісню! Дякуємо автору "Байрактара", воїну Збройних сил України Тарасу Боровку за новий хіт.

За ракетою ракета
На паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів", – написали у Генштабі.

Нагадаємо

Британський рок-гурт Pink Floyd на підтримку України випустив спільну пісню з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

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