"Лупить нечисть по зубах": реактивній системі HIMARS присвятили пісню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Автор хіта про "Байрактар" Тарас Боровко присвятив пісню реактивній системі залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.
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"Тепер HIMARS має власну пісню! Дякуємо автору "Байрактара", воїну Збройних сил України Тарасу Боровку за новий хіт.
За ракетою ракета
На паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів", – написали у Генштабі.
Нагадаємо
Британський рок-гурт Pink Floyd на підтримку України випустив спільну пісню з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.