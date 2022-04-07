Відомий гурт Pink Floyd випустив спільну пісню з Андрієм Хливнюком на підтримку України

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В основу треку "Hey Hey Rise Up" лягла українська пісня "Ой у лузі червона калина", яка зазвучала у новому виконанні лідера "Бумбоксу".

"Я сподіваюся, що трек отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти та моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і тим самим показати, що більша частина світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вторгатися до незалежної демократичної країни, якою стала Україна", – сказав лідер гурту Pink Floyd Девід Гілмор.

Зазначається, що всі кошти, які будуть зібрані, британські музиканти відправлять на гуманітарну допомогу для України.

Нагадаємо

Благодійний фонд легендарного гурту Metallica пожертвував українцям 500 тисяч доларів.