Благодійний фонд легендарного гурту Metallica пожертвував українцям 500 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Благодійний фонд All Within My Hands відомого американського метал-гурту Metallica пожертвував українцям 500 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на NME.
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Всі кошти будуть направлені компанії World Central Kitchen, яка займається забезпеченням харчування українських біженців.
"Робота, яку виконує World Central Kitchen умовах гуманітарної кризи, просто неймовірна. Команда кухарів нині працює у шести європейських країнах та готує для мільйонів українців, які були змушені покинути свої будинки", - заявив барабанщик гурту Ларс Ульріх.
Нагадаємо
На підтримку України гурт Scorpions змінив текст хіта Wind of Change. В оригіналі Wind of Change співаються рядки "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Йди в Москву до Парку Горького"), але вокаліст замінив їх словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце" – воно каже Україна").