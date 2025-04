Благодійний фонд легендарного гурту Metallica пожертвував українцям 500 тисяч доларів

Деталі

Всі кошти будуть направлені компанії World Central Kitchen, яка займається забезпеченням харчування українських біженців.

"Робота, яку виконує World Central Kitchen умовах гуманітарної кризи, просто неймовірна. Команда кухарів нині працює у шести європейських країнах та готує для мільйонів українців, які були змушені покинути свої будинки", - заявив барабанщик гурту Ларс Ульріх.

