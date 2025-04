Благотворительный фонд легендарной группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тысяч долларов

Детали

Все средства будут направлены компании World Central Kitchen, которая занимается обеспечением питания украинских беженцев.

"Работа, которую выполняет World Central Kitchen условиях гуманитарного кризиса, просто невероятна. Команда поваров сейчас работает в шести европейских странах и готовит для миллионов украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома", - заявил барабанщик группы Ларс Ульрих.

Напомним

На поддержку Украины группа Scorpions изменила текст хита Wind of Change. В оригинале Wind of Change поются строки "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Иди в Москву к Парку Горького"), но вокалист заменил их словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце" - оно говорит Украина").