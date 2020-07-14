Лунин принял участие в победе "Овьедо" над одним из лидеров испанской Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В 40-м туре испанской Сегунды ФК "Овьедо" вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на выезде со счетом 4:2 обыграл одного из лидеров турнира - "Сарагосу", передает УНН.
Благодаря голам Обенга, Сангальи, Барсенаса и Ортуно, команда повела 4:0 в 1-й компенсированной минуте игры. Однако умудрилась дважды пропустить в следующие компенсированные минуты.
Эта победа позволила астурийцам подняться на четырнадцатую строчку в турнирной таблице и за два тура до финиша чемпионата отдалиться от зоны вылета на четыре пункта. “Сарагоса” — третья (62).
Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Вальядолида” и “Овьедо” 20 встреч, в которых пропустил 19 мячей.