Лунін взяв участь у перемозі "Ов’єдо" над одним із лідерів іспанської Сегунди

Завдяки голам Обенга, Сангальі, Барсенаса і Ортуно, команда повела 4:0 на 1-й компенсованій хвилині гри. Проте примудрилася двічі пропустити в наступні компенсовані хвилини.

Ця перемога дозволила астурійцям піднятися на 14-у сходинку в турнірній таблиці й за два тури до фінішу чемпіонату віддалитися від зони вильоту на чотири пункти. “Сарагоса” — третя (62).

Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 20 зустрічей, в яких пропустив 19 м’ячів.