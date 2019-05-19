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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82071 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94914 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123222 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111680 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137814 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144650 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130202 просмотра

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Лунин и Кравец в старте: клуб украинцев уступил в последнем туре Примеры

Лунин и Кравец в старте: клуб украинцев уступил в последнем туре Примеры

Киев  •  УНН

 • 9405 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В заключительном туре испанской Примеры сезона 2018/2019 "Леганес" футболистов национальной сборной Украины Андрея Лунина и Василия Кравца на выезде встречался с последней командой чемпионата - "Уэска", передает УНН.

Украинские легионеры получили шанс и вышли в стартовом ростере. Наш кипер сыграл без замены, а защитник был заменен на 81 минуте.

Во встрече трижды забивал Мартин Мантовани — защитник “Уэска”, который появился на поле на 31 минуте конце тайма он оформил автогол, однако нашел в себе силы и после отдыха стал героем, оформив два мяча в ворота Лунина — 2:1 .

Набрав 45 очков, “Леганес” финишировал в элитном дивизионе чемпионата Испании на 13-м месте. “Уэска” оставила Примеру — 33 балла.

Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Леганес” семь поединков. Кравец, за сезон 2018/2019 успел поиграть в “Луго” с Сегунды, и в “Леганесе” из Примеры, записал на свой счет 23 матча, в которых отметился двумя результативными пасами.

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