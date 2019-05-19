Лунин и Кравец в старте: клуб украинцев уступил в последнем туре Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В заключительном туре испанской Примеры сезона 2018/2019 "Леганес" футболистов национальной сборной Украины Андрея Лунина и Василия Кравца на выезде встречался с последней командой чемпионата - "Уэска", передает УНН.
Украинские легионеры получили шанс и вышли в стартовом ростере. Наш кипер сыграл без замены, а защитник был заменен на 81 минуте.
Во встрече трижды забивал Мартин Мантовани — защитник “Уэска”, который появился на поле на 31 минуте конце тайма он оформил автогол, однако нашел в себе силы и после отдыха стал героем, оформив два мяча в ворота Лунина — 2:1 .
Набрав 45 очков, “Леганес” финишировал в элитном дивизионе чемпионата Испании на 13-м месте. “Уэска” оставила Примеру — 33 балла.
Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Леганес” семь поединков. Кравец, за сезон 2018/2019 успел поиграть в “Луго” с Сегунды, и в “Леганесе” из Примеры, записал на свой счет 23 матча, в которых отметился двумя результативными пасами.