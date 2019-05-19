Лунін і Кравець в старті: клуб українців поступився в останньому турі Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У заключному турі іспанської Прімери сезону-2018/2019 "Леганес" футболістів національної збірної України Андрія Луніна та Василя Кравця на виїзді зустрічався з останньою командою чемпіонату – "Уескою", передає УНН.
Українські легіонери отримали шанс та вийшли у стартовому ростері. Наш кіпер відіграв без заміни, а оборонець був замінений на 81 хвилині.
У зустрічі тричі забивав Мартін Мантовані – захисник "Уески", який з'явився на полі на 31 хвилині Наприкінці тайму він оформив автогол, однак знайшов у собі сили та після відпочинку став героєм, оформивши два м'ячі у ворота Луніна – 2:1.
Набравши 45 очок, "Леганес" фінішував в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії на 13-му місці. "Уеска" залишила Прімеру – 33 бали.
Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі "Леганеса" сім поєдинків. Кравець, який за сезон-2018/2019 встиг пограти у "Луго" із Сегунди, й у "Леганесі" з Прімери, записав на свій рахунок 23 матчі, в яких відзначився двома результативними пасами.