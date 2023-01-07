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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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лукашенко достаточно нажать кнопку по приказу кремля - оппозиционер о мобилизации в беларуси

Киев • УНН

 • 1061714 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Правителю беларуси александру лукашенко достаточно нажать кнопку по приказу кремля, чтобы начать мобилизацию, заявил белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко изданиям RND, передает УНН.

лукашенко достаточно нажать кнопку по приказу кремля - оппозиционер о мобилизации в беларуси

Детали

Сообщается, что белорусская оппозиция все больше обеспокоена возможной мобилизацией в своей стране для поддержки агрессивной войны россии против Украины. Латушко заявил, что подготовка к этому идет полным ходом.

Латушко добавил, что белорусскому правителю александру лукашенко Цдостаточно нажать кнопку по приказу кремля, чтобы начать мобилизацию".

Он отметил, что почти всех сотрудников, подчиняющихся мвд беларуси, попросили сдать паспорта. Эта информация поступала из разных городов страны.

«Это означает, что эти люди не смогут покинуть территорию беларуси в случае их мобилизации», - сказал Латушко.

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По его словам, также можно наблюдать, что российское военное присутствие в беларуси постоянно увеличивается. Это влияет на количество солдат и техники.

«Военные учения вооруженных сил россии, в том числе учения по взаимодействию вооруженных сил россии и белоруси, проводятся регулярно», — сказал Латушко.

Дополнение

Глава Минобороны Украины Резников сообщал, что в начале января кремль планирует закрыть границы и объявить мобилизацию в рф и беларуси.

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