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лукашенку достатньо натиснути кнопку за наказом кремля - опозиціонер про мобілізацію в білорусі

Київ • УНН

 • 1061714 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Правителю білорусі олександру лукашенку достатньо натиснути кнопку за наказом кремля, щоб почати мобілізацію, заявив білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко виданням RND, передає УНН.

лукашенку достатньо натиснути кнопку за наказом кремля - опозиціонер про мобілізацію в білорусі

Деталі

Повідомляють, що білоруська опозиція дедалі більше занепокоєна можливою мобілізацією у своїй країні для підтримки агресивної війни росії проти України. Латушко заявив, що підготовка до цього йде повним ходом.

Латушко додав, що білоруському правителю олександру лукашенку "достатньо натиснути кнопку за наказом кремля, щоб почати мобілізацію".

Він зазначив, що майже всіх співробітників, які підпорядковуються мвд білорусі, попросили здати паспорти. Ця інформація надходила з різних міст країни.

«Це означає, що ці люди не зможуть покинути територію білорусі в разі їхньої мобілізації», - сказав Латушко.

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За його словами, також можна спостерігати, що російська військова присутність у білорусі постійно збільшується. Це впливає на кількість солдатів і техніки.

«Військові навчання збройних сил росії, зокрема навчання зі взаємодії збройних сил рф та білорусі, проводяться регулярно», - сказав Латушко.

Доповнення

Голова Міноборони України Резніков повідомляв, що на початку січня кремль планує закрити кордони і оголосити мобілізацію в рф і білорусі.

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