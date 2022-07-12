лукашенко уволил замначальника генштаба вс беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Самопровозглашенный белорусский диктатор александр лукашенко уволил с должности замначальника Генштаба вооруженных сил беларуси генерал-майора александра шкиренко. Об этом сообщила во вторник пресс-служба лукашенко, пишет УНН.
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"Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение Министра обороны", - сказано в сообщении.
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Кто займет освободившееся место, у диктатора не уточнили.
По информации СМИ и Telegram-каналов, увольнение шкиренко связано с неспособностью быстро отреагировать на задачу по мобилизацию белорусских ВС.
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