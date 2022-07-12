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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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лукашенко уволил замначальника генштаба вс беларуси

лукашенко уволил замначальника генштаба вс беларуси

Киев • УНН

 • 246000 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Самопровозглашенный белорусский диктатор александр лукашенко уволил с должности замначальника Генштаба вооруженных сил беларуси генерал-майора александра шкиренко. Об этом сообщила во вторник пресс-служба лукашенко, пишет УНН.

Цитата

"Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение Министра обороны", - сказано в сообщении.

Детали

Кто займет освободившееся место, у диктатора не уточнили.

По информации СМИ и Telegram-каналов, увольнение шкиренко связано с неспособностью быстро отреагировать на задачу по мобилизацию белорусских ВС.

Ранее

Как писал УНН, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают активизацию ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности украинских войск в приграничных с республикой белорусь районах.

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