Генштаб прогнозирует активизацию ведения разведки в приграничных с беларусью районах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают активизацию ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности украинских войск в приграничных с республикой белорусских районах. Об этом говорится в сводке ГШ по состоянию на 18.00 12 июля, пишет УНН.
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«На Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных с республикой белорусских районах», - сказано в сводке.
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Также сообщается, что на Северском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений Сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил российской федерации.
Артиллерия противника обстреляла населенные пункты Стариковое и Новая Слобода Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области. В этом направлении враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
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