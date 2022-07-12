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Генштаб прогнозирует активизацию ведения разведки в приграничных с беларусью районах

Генштаб прогнозирует активизацию ведения разведки в приграничных с беларусью районах

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают активизацию ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности украинских войск в приграничных с республикой белорусских районах. Об этом говорится в сводке ГШ по состоянию на 18.00 12 июля, пишет УНН.

Цитата

«На Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных с республикой белорусских районах», - сказано в сводке.

Детали

Также сообщается, что на Северском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений Сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил российской федерации.

Артиллерия противника обстреляла населенные пункты Стариковое и Новая Слобода Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области. В этом направлении враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

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