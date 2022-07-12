ЗМІ повідомили про нелегальний перехід кордону з Україною білоруського прикордонника: у Держприкордонкомітеті республіки все заперечують
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. За даними місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, наприкінці липня прикордонник нелегально перейшов кордон білорусі з Україною, після чого був заарештований. Держприкордонкомітет сусідньої республіки такий факт заперечує, пише УНН.
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«29 червня о 13:20 білоруський прикордонник незаконно перейшов кордон з Україною між Брестською та Волинською областями», - повідомляє «Беларускі Гаюн».
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За інформацією Telegram-каналу, прикордонника затримав український патруль, після чого його засудили на дві доби арешту та дали штраф. У той же час, навіщо він перейшов кордон — невідомо.
Автори повідомлення припустили, що його відпустили і він повернувся до білорусі.
Водночас, сьогодні Держприкордонкомітет розпубліки опублікував заяву, в якій заперечує вищезазначену подію.
«В екстремістських джерелах поширюється неправдива інформація щодо нібито затримання білоруського прикордонника на території України. У зв'язку з цим Держприкордонкомітет офіційно повідомляє, що інцидентів, пов'язаних із військовослужбовцями органів прикордонної служби, не було: жоден білоруський прикордонник кордон в Україну не перетинав», - заявляють у комітеті.
Повідомляється, нібито всі білоруські прикордонники перебувають на місцях служби та виконують завдання з охорони державного кордону.
Нагадаємо
Як писав УНН, Держприкордонслужба України не фіксує ознак формування наступальних угруповань в білорусі.