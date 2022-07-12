СМИ сообщили о нелегальном переходе границы с Украиной белорусского погранца: в Госпогранкомитете республики все отрицают
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, в конце июля пограничник нелегально перешел границу беларуси с Украиной, после чего был арестован. Госпогранкомитет соседней республики такой факт отрицает, пишет УНН.
Цитата
«29 июня в 13:20 беларусский пограничник незаконно перешёл границу с Украиной между Брестской и Волынской областями», - сообщает «Беларускі Гаюн».
Детали
По информации Telegram-канала, погранца задержал украинский патруль, после чего его осудили на двое суток ареста и дали штраф. В то же время, зачем он перешёл границу — неизвестно.
Авторы сообщения предположили, что его отпустили и он вернулся в беларусь.
В то же время, сегодня Госпогранкомитета распублики опубликовал заявление, в котором отрицает вышеупомянутое происшествие.
«В экстремистских источниках распространяется ложная информация относительно якобы задержания белорусского пограничника на территории Украины. В этой связи Госпогранкомитет официально сообщает, что инцидентов, связанных с военнослужащими органов пограничной службы, не было: ни один белорусский пограничник границу в Украину не пересекал», - заявляют в комитете.
Сообщается, якобы все белорусские пограничники находятся на местах службы и выполняют задачи по охране государственной границы.
Напомним
Как писал УНН, Госпогранслужба Украины не фиксирует признаков формирования наступательных группировок в беларуси.