Генштаб прогнозує активізацію ведення розвідки у прикордонних з білоруссю районах

Цитата

«На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою білорусь районах», - сказано в зведенні.

Деталі

Також повідомляється, що на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації.

Артилерія противника обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ повідомили про нелегальний перехід кордону з Україною білоруського прикордонника: у Держприкордонкомітеті республіки все заперечують