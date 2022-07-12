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Генштаб прогнозує активізацію ведення розвідки у прикордонних з білоруссю районах

Генштаб прогнозує активізацію ведення розвідки у прикордонних з білоруссю районах

Київ • УНН

 • 137313 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У Генеральному штабі Збройних сил України не виключають активізацію ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з республікою білорусь районах. Про це йдеться у зведенні ГШ станом на 18:00 12 липня, пише УНН.

Цитата

«На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою білорусь районах», - сказано в зведенні.

Деталі

Також повідомляється, що на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації.

Артилерія противника обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

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