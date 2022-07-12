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лукашенко звільнив заступника начальника генштабу в білорусі

лукашенко звільнив заступника начальника генштабу в білорусі

Київ • УНН

 • 246002 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Самопроголошений білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з посади заступника начальника Генштабу збройних сил білорусі генерал-майора олександра шкіренка. Про це повідомила у вівторок пресслужба лукашенка, пише УНН.

Цитата

"Генерал-майор олександр шкіренко звільнений з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил та зарахований у розпорядження міністра оборони", - сказано у повідомленні.

Деталі

Хто займе місце, що звільнилося, у диктатора не уточнили.

За інформацією ЗМІ та Telegram-каналів, звільнення шкіренка пов'язане з нездатністю швидко відреагувати на завдання щодо мобілізації білоруських ЗС.

Раніше

Як писав УНН, у Генеральному штабі Збройних сил України не виключають активізацію ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з республікою білорусь районах.

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