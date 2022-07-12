лукашенко звільнив заступника начальника генштабу в білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Самопроголошений білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з посади заступника начальника Генштабу збройних сил білорусі генерал-майора олександра шкіренка. Про це повідомила у вівторок пресслужба лукашенка, пише УНН.
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"Генерал-майор олександр шкіренко звільнений з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил та зарахований у розпорядження міністра оборони", - сказано у повідомленні.
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Хто займе місце, що звільнилося, у диктатора не уточнили.
За інформацією ЗМІ та Telegram-каналів, звільнення шкіренка пов'язане з нездатністю швидко відреагувати на завдання щодо мобілізації білоруських ЗС.
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Як писав УНН, у Генеральному штабі Збройних сил України не виключають активізацію ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з республікою білорусь районах.