Лукашенко назвал литовский Вильнюс и польский Белосток "белорусскими землями"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Александр Лукашенко назвал город в Польше Белосток и столицу Литвы Вильнюс белорусскими землями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление Лукашенко на форуме патриотических сил "Символ единства", опубликованный на сайте пресс-службы президента Беларуси.
Детали
По словам Лукашенко, Беларусь в отношениях со всеми соседними странами стремится к миру и дружбе и "никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли", так как государству "своего хватает".
"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, Вильнюс - это тоже белорусский город и земли вокруг, мы же об этом не говорим", - заявил Лукашенко.
Ранее
Министерство иностранных дел России в годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году назвало его "освободительным походом".
Исторический контекст
СССР по итогам польского похода Красной армии включил в свой состав территории (они стали западными областями Белорусской и Украинской ССР), которые Польша завоевала в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Их принадлежность Польши была зафиксирована Рижским мирныым договором, который подписали и ратифицировали Польша, РСФСР и Украинская ССР.