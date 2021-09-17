МЗС Росії назвало вторгнення Червоної армії у Польщу "визвольним походом". У Кремлі заявили, що "не бачили" це повідомлення

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У повідомленні і відеоролику, викладених МЗС РФ в його мікроблозі Twitter в п’ятницю, 17 вересня, йдеться, що в ході польського походу Червоної армії “були звільнені Західна Білорусь і Західна Україна, окуповані Польщею з 1920-1921 років, а українське і білоруське населення зустрічало червону Армію як справжніх визволителів”.

У відеоролику стверджується, що вторгнення було необхідно, оскільки до 17 вересня 1939 року польський уряд втік до Румунії, “Польща фактично перестала існувати як держава”, і Москва не могла допустити, щоб Гітлер захопив всю територію цієї країни, оскільки “це погіршило б позиції СРСР на західному напрямку”.

“17 вересня 1939 Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусі та Західної України зустріли радянських солдатів з радістю”, — йдеться у підписі МЗС до відео.

Автори відео звертають увагу на те, що перед початком походу, Радянський Союз на фоні агресії нацистської Німеччини “не раз пропонував Польщі укласти угоду про взаємну допомогу”, проте у Варшаві відмовилися від цього, замість цього “демонструючи підтримку агресивної політики нацистів, яка відповідала і її експансіоністським планам”.

17 вересня 1939 Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська.



Народи Західної Білорусії та Західної України зустріли радянських солдатів з радістю.



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Реакція Кремля

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не бачив запис МЗС Росії в Twitter про “визвольний похід” Червоної армії на Польщу в 1939 році, тому не може це прокоментувати.

“Я не знаю просто, про що ви говорите, тому не можу вам відповісти на це питання. Це треба в МЗС питати. Я не бачив цього”, — сказав Пєсков в п’ятницю журналістам, відповідаючи на питання, чи збігається таке трактування подій 1939 року зі позицією президента РФ.

Історичний контекст

СРСР за підсумками польського походу Червоної армії включив до свого складу території (вони стали західними областями Білоруської та Української РСР), які Польща завоювала у ході радянсько-польської війни 1919-1921 років. Їхня приналежність Польщі була зафіксована Ризьким мирним договором, який підписали і ратифікували Польща, РРФСР і Українська РСР.

Вторгненню СРСР до Польщі передувало підписання пакту про ненапад між СРСР і Німеччиною. До нього додавався секретний протокол, в якому сторони домовлялися про розподіл сфер інтересів у Східній Європі, в тому числі “в разі територіально-політичної перебудови областей, які входять до складу Польської держави”.

У результаті довоєнна територія Польщі була поділеною між СРСР і Німеччиною приблизно відповідно до означених у протоколі меж.