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МИД России назвал вторжение Красной армии в Польшу "освободительным походом". В Кремле заявили, что "не видели" это сообщение

МИД России назвал вторжение Красной армии в Польшу "освободительным походом". В Кремле заявили, что "не видели" это сообщение

Киев  •  УНН

 • 43481 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министерство иностранных дел России в годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году назвало его “освободительным походом”, пишет УНН со ссылкой на Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Детали

В сообщении и видеоролике, выложенных МИД РФ в его микроблоге Twitter в пятницу, 17 сентября, говорится, что в ходе польского похода Красной армии “были освобождены Западная Беларусь и Западная Украина, оккупированные Польшей с 1920-1921 годов, а украинское и белорусское население встречало Красную Армию как подлинных освободителей”.

В видеоролике утверждается, что вторжение было необходимо, поскольку к 17 сентября 1939 года польское руководство бежало в Румынию, “Польша фактически перестала существовать как государство”, и Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю территорию этой страны, поскольку “это ухудшило бы позиции СССР на западном направлении”.

“17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием”, — говорится в подписи МИД к видео.

Авторы видео обращают внимание на то, что перед началом похода, Советской Союз на фоне агрессии нацистской Германии “не раз предлагал Польше заключить соглашение о взаимной помощи”, однако в Варшаве отказались от этого, вместо этого “демонстрируя поддержку агрессивной политики нацистов, которая соответствовала и ее экспансионистским планам”.

17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску.

Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием.

Подробнее pic.twitter.com/yk0by4aC1A

— МИД России (@MID_RF) September 17, 2021

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел запись МИД России в Twitter об “освободительном походе” Красной армии на Польшу в 1939 году, поэтому не может это прокомментировать.

“Я не знаю просто, о чем вы говорите, поэтому не могу вам ответить на этот вопрос. Это надо в МИД спрашивать. Я не видел этого”, — сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, совпадает ли такая трактовка событий 1939 года с позицией президента РФ.

Исторический контекст

СССР по итогам польского похода Красной армии включил в свой состав территории (они стали западными областями Белорусской и Украинской ССР), которые Польша завоевала в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Их принадлежность Польше была зафиксирована Рижским мирным договором, который подписали и ратифицировали Польша, РСФСР и Украинская ССР.

Вторжению СССР в Польшу предшествовало подписание пакта о ненападении между СССР и Германией. К нему прилагался секретный протокол, в котором стороны договаривались о разделе сфер интересов в Восточной Европе, в том числе “в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства”.

В итоге довоенная территория Польши оказалась поделенной между СССР и Германией примерно в соответствии с обозначенными в протоколе границами.

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