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17 березня, 19:38 • 83725 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 107886 перегляди

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17 березня, 09:48 • 159819 перегляди

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Лукашенко назвав литовський Вільнюс і польський Білосток "білоруськими землями"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Олександр Лукашенко назвав місто в Польщі Білосток і столицю Литви Вільнюс білоруськими землями. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Лукашенко на форумі патріотичних сил "Символ єдності", що опубліковано на сайті пресслужби президента Білорусі.

Деталі

За словами Лукашенка, Білорусь у відносинах з усіма сусідніми країнами прагне до миру і дружби і "ніколи не зазіхала на чужий коровай або клаптик землі", так як державі "свого вистачає".

"Сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі. Нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, Вільнюс - це теж білоруське місто і землі навколо, ми ж про це не говоримо", - заявив Лукашенко.

Раніше

Міністерство закордонних справ Росії в річницю вторгнення радянських військ до Польщі в 1939 році назвало його “визвольним походом”.

Історичний контекст

СРСР за підсумками польського походу Червоної армії включив до свого складу території (вони стали західними областями Білоруської та Української РСР), які Польща завоювала у ході радянсько-польської війни 1919-1921 років. Їхня приналежність Польщі була зафіксована Ризьким мирним договором, який підписали і ратифікували Польща, РРФСР і Українська РСР.

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