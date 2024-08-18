лукашенко заявил, что беларусь была вынуждена перебросить к украинской границе почти треть своей армии

белорусский диктатор александр лукашенко утверждает, что его страна якобы была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЕЛТА.

Видя их (якобы – ред.) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и прочие - самые подготовленные, они свою работу делают - рассказал лукашенко в интервью пропагандистскому телеканалу "россия".

лукашенко напомнил о "дополнительном обострении обстановки" на границе в конце июня - начале июля, когда велась подготовка к параду в минске на День Независимости.

По его словам, тогда в беларусь, в том числе из россии, переместилось немало летательных аппаратов и подразделения сухопутных войск, которые участвовали в параде.

Ясно, что они видели перемещение к нам, американцы же им всю информацию дают. И подумали, что, как они сказали, "путин опять будет наступать с территории беларуси". Из-под гомеля, как это было в начале СВО (полномасштабной войны – ред). И они (якобы – ред.) к 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было - утверждает диктатор.

лукашенко заявил, что потом по каналу коммуникации, который по его словам якобы существует с украинскими спецслужбами, удалось обсудить ситуацию: "Мы запросили: "Вы зачем это делаете?" Они нам честно сказали: "Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под гомеля". Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели", - утверждает он.

Лукашенко также цинично обвиняет Украину в том, что якобы украинские беспилотники фактически вторглись на белорусскую территорию.

А те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и теперь. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют. Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет - сказал лукашенко.

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Дополнение

Напомним, что лукашенко призывал завершить войну в Украине за столом переговоров.

Также лукашенко угрожал применить ядерное оружие, если иностранные войска нарушат границу рб.

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