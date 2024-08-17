беларусь помогает рф модернизировать иранские дроны для войны в Украине - Сопротивление

россия активно использует возможности белорусского военно-промышленного комплекса для войны против Украины, а режим лукашенко способствует "модернизации" иранских беспилотников для российских войск, передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

россия использует возможности белорусского ВПК для ведения войны против Украины, при этом режим александра лукашенко помогает россиянам "модернизировать" иранские беспилотники.

По сообщениям местных, на одном из гомельских заводов в беларуси россияне наладили процесс покраски иранских дронов Shahed 136 в черный цвет для маскировки во время ночных запусков.

Покраска происходит именно в беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают "шахеды" по иранской технологии. Таким образом режим лукашенко продолжает поддерживать захватническую войну кремля и подталкивает свою страну к участию в войне.

Напомним

Режим лукашенко наращивает связи промышленности беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.