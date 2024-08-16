Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной - ЦПД

На фоне событий в курской области рф от представителей Беларуси снова начали звучать заявления о якобы наличии угрозы со стороны Украины. Эти заявления являются частью информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сообщается, что в частности, министр обороны страны заявил о «высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины и резонансных акций с привлечением белорусских националистических формирований».

Заявление белорусского министра является частью информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, цель которой - оттянуть к северной границе украинские силы с важных участков фронта. беларусь уже не впервые прибегает к подобным информационным атакам против Украины, действуя в интересах москвы - информирует ЦПД.

Отмечается, что призывы самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко к Киеву и Москве сесть за стол переговоров и "завершить эту драку" свидетельствуют, что успех украинской операции в Курской области вызывает у Минска опасения, неуверенность и тревогу относительно дальнейшего развития российско-украинской войны.

Дополнение

лукашенко угрожает применить ядерное оружие, если иностранные войска нарушат границу его стран.