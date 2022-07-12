лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять доступ к воздушному пространству, чтобы продемонстрировать поддержку президенту путина, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Александр Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским войскам доступ к белорусскому воздушному пространству, чтобы продемонстрировать хотя бы номинальную поддержку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает американский институт изучения войны, передает УНН.
Детали
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов 7 июля сообщил, что правительство Беларуси передало россии в пользование аэродром в Гомельской области.
Независимая белорусская мониторинговая организация The Hajun Project аналогично сообщила 11 июля, что самолет российской бортовой системы предупреждения и управления впервые с 4 апреля залетел в воздушное пространство Беларуси.
Проект "Гаюн" отметил, что белорусское правительство ввело новые ограничения воздушного пространства вдоль границы с Украиной, где самолет АВАКС патрулировал между 10 и 11 июля. В совокупности эти данные, вероятно, свидетельствуют о том, что лукашенко пытается оказать поддержку войне путина в Украине без прямого белорусского военного вмешательства в попытке ответить на давление, которое путин, вероятно, оказывает на него.
Как ранее оценивало ISW, вероятность прямого участия белорусов в войне в Украине остается низкой из-за влияния, которое может оказать на стабильность и даже выживание режима Лукашенко.
Ключевые выводы
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- Российские войска осуществили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северо-западу от Слов’янска и к западу от города Донецк.
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- Российские войска продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута.
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- Российские войска совершили локализованные наземные штурмы к северо-западу от Харькова.
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- Российские войска продолжали сосредотачиваться на оборонных операциях вдоль всей Южной оси.
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