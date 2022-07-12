лукашенко, ймовірно, продовжить надавати доступ до повітряного простору, щоб продемонструвати підтримку президенту путіну, - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. олександр лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським військам доступ до білоруського повітряного простору, щоб продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту росії володимиру путін. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни, передає УНН.
Деталі
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов 7 липня повідомив, що уряд білорусі передав росії в користування аеродром в Гомельській області.
Незалежна білоруська моніторингова організація The Hajun Project аналогічно повідомила 11 липня, що літак російської бортової системи попередження та управління вперше з 4 квітня залетів у повітряний простір білорусі.
Проєкт "Гаюн" зазначив, що білоруський уряд запровадив нові обмеження повітряного простору вздовж кордону з Україною, де літак АВАКС патрулював між 10 і 11 липня. У сукупності ці дані, ймовірно, свідчать про те, що лукашенко намагається надати підтримку війні путіна в Україні без прямого білоруського військового втручання в спробі відповісти на тиск, який путін, ймовірно, чинить на нього.
Як раніше оцінювало ISW, ймовірність прямої участі білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може мати на стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.
Ключові висновки
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- Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на захід від міста Донецьк.
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- Російські війська продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та Бахмута.
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- Російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від Харкова.
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- Російські війська продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж усієї Південної осі.
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