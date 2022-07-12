лукашенко, ймовірно, продовжить надавати доступ до повітряного простору, щоб продемонструвати підтримку президенту путіну, - ISW

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов 7 липня повідомив, що уряд білорусі передав росії в користування аеродром в Гомельській області.

Незалежна білоруська моніторингова організація The Hajun Project аналогічно повідомила 11 липня, що літак російської бортової системи попередження та управління вперше з 4 квітня залетів у повітряний простір білорусі.

Проєкт "Гаюн" зазначив, що білоруський уряд запровадив нові обмеження повітряного простору вздовж кордону з Україною, де літак АВАКС патрулював між 10 і 11 липня. У сукупності ці дані, ймовірно, свідчать про те, що лукашенко намагається надати підтримку війні путіна в Україні без прямого білоруського військового втручання в спробі відповісти на тиск, який путін, ймовірно, чинить на нього.

Як раніше оцінювало ISW, ймовірність прямої участі білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може мати на стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Ключові висновки