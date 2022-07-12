лукашенко, ймовірно, продовжить надавати доступ до повітряного простору, щоб продемонструвати підтримку президенту путіну, - ISW

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 49161 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 84312 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 92120 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 102019 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 98695 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 88273 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 92579 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 241517 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150836 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172890 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 63154 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 98696 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 126628 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 119372 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 80952 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 53914 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 241517 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 513262 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 461687 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 666574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 23581 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 38797 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 80952 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 126628 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 118354 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

лукашенко, ймовірно, продовжить надавати доступ до повітряного простору, щоб продемонструвати підтримку президенту путіну, - ISW

лукашенко, ймовірно, продовжить надавати доступ до повітряного простору, щоб продемонструвати підтримку президенту путіну, - ISW

Київ • УНН

 • 167014 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. олександр лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським військам доступ до білоруського повітряного простору, щоб продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту росії володимиру путін. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов 7 липня повідомив, що уряд білорусі передав росії в користування аеродром в Гомельській області.

Незалежна білоруська моніторингова організація The Hajun Project аналогічно повідомила 11 липня, що літак російської бортової системи попередження та управління вперше з 4 квітня залетів у повітряний простір білорусі.

Проєкт "Гаюн" зазначив, що білоруський уряд запровадив нові обмеження повітряного простору вздовж кордону з Україною, де літак АВАКС патрулював між 10 і 11 липня. У сукупності ці дані, ймовірно, свідчать про те, що лукашенко намагається надати підтримку війні путіна в Україні без прямого білоруського військового втручання в спробі відповісти на тиск, який путін, ймовірно, чинить на нього.

Як раніше оцінювало ISW, ймовірність прямої участі білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може мати на стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Ключові висновки

  • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на захід від міста Донецьк.
  • Російські війська продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та Бахмута.
  • Російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від Харкова.
  • Російські війська продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж усієї Південної осі.
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33