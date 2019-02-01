Лукашенко рассказал, почему жены выгоняют мужей из дома

По мнению главы государства, трудовое обучение в старших классах не только позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки, но готовит их к жизненным, бытовым ситуациям. Нынешнее же поколение с ними едва справляется, считает Александр Лукашенко.

"Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, - отметил президент. - Это же нас научили в школе. Почему же мы на это "забили" и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как пожарить яичницу, не может пришить пуговицу?"



"Есть проблемы и с физическим воспитанием в школах, обратил внимание глава государства. Он подчеркнул, что детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта.



Александр Лукашенко вспомнил, как в его школьные годы учителя относились к урокам физвоспитания: "Не дай бог ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?".



Напомним ранее, Лукашенко рассказал, кто заправляет украинские танки.



