Лукашенко розповів, чому дружини виганяють чоловіків з дому

На думку глави держави, трудове навчання в старших класах не тільки дозволяє школярам набути професійних навичок, але готує їх до життєвих, побутових ситуацій. Нинішнє ж покоління з ними ледь справляється, вважає Олександр Лукашенко.

"Ви подивіться на наших хлопців. Я не знаю, як вони одружуються. Чому їх дружини виганяють з дому і сім'ї руйнуються? Та тому що нічого робити не вміють! Він лампочку не може в люстру загорнути, елементарно полагодити чайник або кавоварку. Він не може зрозуміти, чому вона не працює. Чи не знає, що таке рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, сокиру і як працювати ними, - зазначив президент. - Це ж нас навчили в школі. Чому ж ми на це "забили" і так ставимося до дітей? Чому дівчина не знає, як посмажити яєчню, не може пришити ґудзик?"



"Є проблеми і з фізичним вихованням в школах, звернув увагу глава держави. Він підкреслив, що дітям треба прищеплювати здоровий спосіб життя, навчати їх різним видам спорту.



Олександр Лукашенко згадав, як в його шкільні роки вчителі ставилися до уроків фізвиховання: "Не дай бог ти не прийшов і не освоїв програму з лижної підготовки, з ігрових видів спорту, з легкої атлетики. Куди це поділося?".



Нагадаємо раніше, Лукашенко розповів, хто заправляє українські танки.



