лукашенко раскрыл детали нападения рф на Украину с территории беларуси

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что владимир путин не спрашивал у него разрешения, чтобы напасть на Украину с территории беларуси. Также отметил, что путин не просил его предоставить белорусские войска для войны в Украине. Об этом лукашенко рассказал в интервью BBC, передает УНН.

Детали

На вопрос, кому он позволил кремлю напасть на Украину частично с белорусской территории, лукашенко ответил:

"Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование белорусской территории? Там проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат. путин начал отводить эти войска с того места, где они находились на юге беларуси, по дороге, идущей вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. путин сам решает, как ему выводить свои войска. Через Киев. Или он мог пойти через минск".

Также белорусский диктатор сказал, что в тот день они с путиным даже не созванивались. "Нет. Он мне не звонил. И я ему не звонил. Это его войска, и он имеет право выводить их, как ему заблагорассудится", - считает лукашенко.

На вопрос, просил ли его путин предоставить белорусские войска для войны кремля в Украине, лукашенко ответил:

"Никогда. Ни он, ни (бывший министр обороны - ред.) сергей шойгу, ни нынешний министр обороны андрей белоусов никогда не поднимали этот вопрос"

Дополнение

лукашенко назвал "чушью" информацию, что войска Северной Кореи направляются для поддержки войны россии в Украине, но признал, что это было бы серьезной эскалацией конфликта.