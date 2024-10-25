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лукашенко раскрыл детали нападения рф на Украину с территории беларуси

лукашенко раскрыл детали нападения рф на Украину с территории беларуси

Киев  •  УНН

12:01 • 739 просмотра

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Белорусский диктатор заявил, что путин не спрашивал разрешения на использование территории беларуси для нападения на Украину. По его словам, российские войска были перенаправлены в Киев во время «учений».

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что владимир путин не спрашивал у него разрешения, чтобы напасть на Украину с территории беларуси. Также отметил, что путин не просил его предоставить белорусские войска для войны в Украине. Об этом лукашенко рассказал в интервью BBC, передает УНН.

Детали

На вопрос, кому он позволил кремлю напасть на Украину частично с белорусской территории, лукашенко ответил:

"Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование белорусской территории? Там проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат. путин начал отводить эти войска с того места, где они находились на юге беларуси, по дороге, идущей вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. путин сам решает, как ему выводить свои войска. Через Киев. Или он мог пойти через минск". 

Также белорусский диктатор сказал, что в тот день они с путиным даже не созванивались. "Нет. Он мне не звонил. И я ему не звонил. Это его войска, и он имеет право выводить их, как ему заблагорассудится", - считает лукашенко. 

На вопрос, просил ли его путин предоставить белорусские войска для войны кремля в Украине, лукашенко ответил:

"Никогда. Ни он, ни (бывший министр обороны - ред.) сергей шойгу, ни нынешний министр обороны андрей белоусов никогда не поднимали этот вопрос"

Дополнение 

лукашенко назвал "чушью" информацию, что войска Северной Кореи направляются для поддержки войны россии в Украине, но признал, что это было бы серьезной эскалацией конфликта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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