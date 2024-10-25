лукашенко розкрив деталі нападу рф на Україну з території білорусі

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що володимир путін не питав у нього дозволу, щоб напасти на Україну з території білорусі. Також зауважив, що путін не просив його надати білоруські війська для війни в Україні. Про це лукашенко розповів у інтерв'ю BBC, передає УНН.

Деталі

На запитання, кому він дозволив кремлю напасти на Україну частково з білоруської території, лукашенко відповів:

"Звідки ви знаєте, що я дав дозвіл на використання білоруської території? Там проходили навчання за участю кількох тисяч російських солдатів. путін почав відводити ці війська з того місця, де вони перебували на півдні білорусі, дорогою, що йде вздовж кордону з Україною. У якийсь момент він перенаправив частину цих військ до Києва. Я впевнений, що їх спровокували. путін сам вирішує, як йому виводити свої війська. Через Київ. Або він міг піти через мінськ".

Також білоруський диктатор сказав, що в той день вони з путіним навіть не зідзвонювались. "Ні. Він мені не дзвонив. І я йому не дзвонив. Це його війська, і він має право виводити їх, як йому заманеться", - вважає лукашенко.

На запитання, чи просив його путін надати білоруські війська для війни кремля в Україні, лукашенко відповів:

"Ніколи. Ні він, ні (колишній міністр оборони - ред.) сергій шойгу, ні нинішній міністр оборони Андрій бєлоусов ніколи не порушували це питання"

Доповнення

лукашенко назвав "нісенітницею" інформацію, що війська Північної Кореї направляються для підтримки війни росії в Україні, але визнав, що це було б серйозною ескалацією конфлікту.