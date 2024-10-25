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лукашенко розкрив деталі нападу рф на Україну з території білорусі

Київ • УНН

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білоруський диктатор заявив, що путін не питав дозволу на використання території білорусі для нападу на Україну. За його словами, російські війська були перенаправлені до Києва під час "навчань".

лукашенко розкрив деталі нападу рф на Україну з території білорусі

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що володимир путін не питав у нього дозволу, щоб напасти на Україну з території білорусі. Також зауважив, що путін не просив його надати білоруські війська для війни в Україні. Про це лукашенко розповів у інтерв'ю BBC, передає УНН.

Деталі

На запитання, кому він дозволив кремлю напасти на Україну частково з білоруської території, лукашенко відповів:

"Звідки ви знаєте, що я дав дозвіл на використання білоруської території? Там проходили навчання за участю кількох тисяч російських солдатів. путін почав відводити ці війська з того місця, де вони перебували на півдні білорусі, дорогою, що йде вздовж кордону з Україною. У якийсь момент він перенаправив частину цих військ до Києва. Я впевнений, що їх спровокували. путін сам вирішує, як йому виводити свої війська. Через Київ. Або він міг піти через мінськ". 

Також білоруський диктатор сказав, що в той день вони з путіним навіть не зідзвонювались. "Ні. Він мені не дзвонив. І я йому не дзвонив. Це його війська, і він має право виводити їх, як йому заманеться", - вважає лукашенко. 

На запитання, чи просив його путін надати білоруські війська для війни кремля в Україні, лукашенко відповів:

"Ніколи. Ні він, ні (колишній міністр оборони - ред.) сергій шойгу, ні нинішній міністр оборони Андрій бєлоусов ніколи не порушували це питання"

Доповнення 

лукашенко назвав "нісенітницею" інформацію, що війська Північної Кореї направляються для підтримки війни росії в Україні, але визнав, що це було б серйозною ескалацією конфлікту.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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