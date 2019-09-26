Лукашенко прокомментировал переговоры Зеленского и Трампа

Один из вопросов касался того, что Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: "Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси не исключил, что и он когда-то может прийти к тому, чтобы телефонные переговоры записывались, но сейчас этого нет. Он пояснил, что в таких разговорах, например с Президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждаются в том числе будущие встречи и переговоры, общение носит свободный характер.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп вспомнил расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена.