Лукашенко прокомментировал переговоры Зеленского и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявив, что не записывает свои телефонные переговоры, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Один из вопросов касался того, что Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
"Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: "Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны", - сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси не исключил, что и он когда-то может прийти к тому, чтобы телефонные переговоры записывались, но сейчас этого нет. Он пояснил, что в таких разговорах, например с Президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждаются в том числе будущие встречи и переговоры, общение носит свободный характер.
Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп вспомнил расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена.