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Лукашенко прокоментував переговори Зеленського і Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував переговори президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, заявивши, що не записує свої телефонні переговори, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко прокоментував переговори Зеленського і Трампа

Одне з питань стосувалося того, що Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

"Можу здивувати вас: я не записую переговори з Путіним або Зеленським. У нас немає цієї практики. Коли мені двічі пропонували записувати розмови, я говорив: "Ні, це наші розмови, не треба, щоб вони були десь записані", - сказав Олександр Лукашенко.

Президент Білорусі не виключив, що і він колись може прийти до того, щоб телефонні переговори записувалися, але зараз цього немає. Він пояснив, що в таких розмовах, наприклад з Президентом України Володимиром Зеленським, обговорюються в тому числі майбутні зустрічі та переговори, спілкування носить вільний характер.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена. 

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