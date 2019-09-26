Лукашенко прокоментував переговори Зеленського і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував переговори президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, заявивши, що не записує свої телефонні переговори, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
Одне з питань стосувалося того, що Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
"Можу здивувати вас: я не записую переговори з Путіним або Зеленським. У нас немає цієї практики. Коли мені двічі пропонували записувати розмови, я говорив: "Ні, це наші розмови, не треба, щоб вони були десь записані", - сказав Олександр Лукашенко.
Президент Білорусі не виключив, що і він колись може прийти до того, щоб телефонні переговори записувалися, але зараз цього немає. Він пояснив, що в таких розмовах, наприклад з Президентом України Володимиром Зеленським, обговорюються в тому числі майбутні зустрічі та переговори, спілкування носить вільний характер.
Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена.