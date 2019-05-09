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Лукашенко пояснил свое отсутствие на параде в Москве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде по случаю Дня Победы в Москве. Об этом глава республики сообщил журналистам во время торжеств по случаю Дня Победы в Минске, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, тогда можно было бы сказать, что не приехал. Но, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно вести эти мероприятия, ведь я не могу пропустить подобные мероприятия в Беларуси", - пояснил Лукашенко.

По словам белорусского президента, к нему бы возникло много вопросов, если бы он не принял участие в праздничных мероприятиях в стране.

"Что сказали бы белорусы? Здесь нет никакой конспирологии и политики", - добавил он.

По словам Лукашенко, День Победы - это праздник всех, но прежде всего белорусов.

"Поэтому на этой святой земле, наверное, мы все должны чаще собираться - представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле", - сказал глава республики.

При этом он уточнил, что Белоруссия широко представлена на торжествах в России по случаю Дня Победы.

Напомним, митинг "Бессмертный полк" организовали в белорусской столице Минске, некоторые участники принесли на мероприятие портреты Сталина и даже Ленина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительные послания по случаю 9 мая зарубежным лидерам и государственным деятелям.

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