Лукашенко пояснил свое отсутствие на параде в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде по случаю Дня Победы в Москве. Об этом глава республики сообщил журналистам во время торжеств по случаю Дня Победы в Минске, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, тогда можно было бы сказать, что не приехал. Но, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно вести эти мероприятия, ведь я не могу пропустить подобные мероприятия в Беларуси", - пояснил Лукашенко.
По словам белорусского президента, к нему бы возникло много вопросов, если бы он не принял участие в праздничных мероприятиях в стране.
"Что сказали бы белорусы? Здесь нет никакой конспирологии и политики", - добавил он.
По словам Лукашенко, День Победы - это праздник всех, но прежде всего белорусов.
"Поэтому на этой святой земле, наверное, мы все должны чаще собираться - представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле", - сказал глава республики.
При этом он уточнил, что Белоруссия широко представлена на торжествах в России по случаю Дня Победы.
Напомним, митинг "Бессмертный полк" организовали в белорусской столице Минске, некоторые участники принесли на мероприятие портреты Сталина и даже Ленина.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительные послания по случаю 9 мая зарубежным лидерам и государственным деятелям.