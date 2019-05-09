Лукашенко пояснил свое отсутствие на параде в Москве

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде по случаю Дня Победы в Москве. Об этом глава республики сообщил журналистам во время торжеств по случаю Дня Победы в Минске, передает УНН со ссылкой на ТАСС.