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В Минске на митинг "Бессмертный полк" вышли с портретами Сталина

В Минске на митинг "Бессмертный полк" вышли с портретами Сталина

Киев  •  УНН

 • 15723 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Митинг "Бессмертный полк" организовали в белорусской столице Минске, некоторые участники принесли на мероприятие портреты Сталина и даже Ленина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Как отмечается, минская власть не позволила шествие российской акции "Бессмертный полк", но санкционировала митинг недалеко от площади Победы в Минске.

На акцию пришли около 500 человек. Некоторые из них вышли с портретами своих родственников, воевавших во Вторую мировую, некоторые - с портретами Сталина и даже Ленина, который умер за более чем 15 лет до начала Второй мировой войны, некоторые - с флагами БССР (версии 1951 года) и СССР. На акции активно раздавали "георгиевские ленточки", государственной или национальной белорусской символики практически не было, пишет издание.

Организатором минского "Бессмертного полка", как отмечается, выступил бывший депутат палаты представителей Беларуси Валерий Драко.

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "категорически против" таких мероприятий. Официальные мероприятия проходят в другом формате под лозунгом "Беларусь помнит". В белорусском городе Витебск местные власти отказали в проведении шествия-акции "Бессмертный полк" с формулировкой "не представляется возможным" и предложили присоединиться к акции "Беларусь помнит".

Напомним, в российской столице Москве на Красной площади 9 мая прошел военный парад.

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