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У Мінську на мітинг "Безсмертний полк" вийшли з портретами Сталіна

У Мінську на мітинг "Безсмертний полк" вийшли з портретами Сталіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Мітинг "Безсмертний полк" організували у білоруській столиці Мінську, деякі учасники принесли на захід портрети Сталіна і навіть Леніна. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Як зазначається, мінська влада не дозволила ходу російської акції "Безсмертний полк", але санкціонувала мітинг недалеко від площі Перемоги у Мінську.

На акцію прийшли близько 500 осіб. Деякі з них вийшли з портретами своїх родичів, які воювали у Другу світову, деякі - з портретами Сталіна і навіть Леніна, який помер за понад 15 років до початку Другої світової війни, деякі - з прапорами БССР (версії 1951 році) і СРСР. На акції активно роздавали "георгіївські стрічки", державної або національної білоруської символіки практично не було, пише видання.

Організатором мінського "Безсмертного полку", як зазначається, виступив колишній депутат палати представників Білорусі Валерій Драко. 

У березні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "категорично проти" таких заходів. Офіційні заходи проходять в іншому форматі під гаслом "Білорусь пам'ятає". У білоруському місті Вітебськ місцева влада відмовила в проведенні ходи-акції "Безсмертний полк" з формулюванням "не представляється можливим" і запропонувала приєднатися до акції "Білорусь пам'ятає".

Нагадаємо, у російській столиці Москві на Червоній площі 9 травня пройшов військовий парад. 

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