У Мінську на мітинг "Безсмертний полк" вийшли з портретами Сталіна

Як зазначається, мінська влада не дозволила ходу російської акції "Безсмертний полк", але санкціонувала мітинг недалеко від площі Перемоги у Мінську.

На акцію прийшли близько 500 осіб. Деякі з них вийшли з портретами своїх родичів, які воювали у Другу світову, деякі - з портретами Сталіна і навіть Леніна, який помер за понад 15 років до початку Другої світової війни, деякі - з прапорами БССР (версії 1951 році) і СРСР. На акції активно роздавали "георгіївські стрічки", державної або національної білоруської символіки практично не було, пише видання.

Організатором мінського "Безсмертного полку", як зазначається, виступив колишній депутат палати представників Білорусі Валерій Драко.

У березні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "категорично проти" таких заходів. Офіційні заходи проходять в іншому форматі під гаслом "Білорусь пам'ятає". У білоруському місті Вітебськ місцева влада відмовила в проведенні ходи-акції "Безсмертний полк" з формулюванням "не представляється можливим" і запропонувала приєднатися до акції "Білорусь пам'ятає".

Нагадаємо, у російській столиці Москві на Червоній площі 9 травня пройшов військовий парад.