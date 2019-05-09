Лукашенко пояснив свою відсутність на параді в Москві

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що немає ніякої політики і конспірології в його відсутності на параді з нагоди Дня Перемоги в Москві. Про це глава республіки повідомив журналістам під час урочистостей з нагоди Дня Перемоги в Мінську, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Якби росіяни або керівництво Росії когось запросили, а вони відмовилися, тоді можна було б сказати, що не приїхав. Але, по-перше, мене ніхто не запрошував сьогодні в Москву, по-друге, навіть якби запросили, то нам було б складно вести ці заходи, адже я не можу пропустити подібні заходи в Білорусі", - пояснив Лукашенко.

За словами білоруського президента, до нього б виникло багато питань, якби він не взяв участь в святкових заходах в країні.

"Що сказали б білоруси? Тут немає ніякої конспірології і політики", - додав він.

За словами Лукашенка, День Перемоги - це свято всіх, але перш за все білорусів.

"Тому на цій святій землі, напевно, ми всі повинні частіше збиратися - представники колишніх радянських республік і навіть глави держав, щоб поклонитися цій святій землі", - сказав глава республіки.

При цьому він уточнив, що Білорусія широко представлена на урочистостях в Росії з нагоди Дня Перемоги.

Нагадаємо, мітинг "Безсмертний полк" організували в білоруській столиці Мінську, деякі учасники принесли на захід портрети Сталіна і навіть Леніна.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив вітальні послання з нагоди 9 травня закордонним лідерам і державним діячам.

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