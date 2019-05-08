Лукашенко поздравил Порошенко и Зеленского с 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне зарубежным лидерам и государственным деятелям, передает УНН со ссылкой на сайт президента Беларуси.
В частности, белорусский лидер поздравил действующего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента Владимира Зеленского.
Также Александр Лукашенко направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхам Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну, первом президент Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему Главе этого государства Касым-Жомарт Токаев, президенту Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президенту Молдовы Игорь Додон, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкат Мирзийоеву, а также президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
Как сообщал УНН, в центре Киева 9 мая, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто несколько улиц для проезда автотранспорта.
В праздновании хотят принять участие более 10 тысяч человек.
Безопасность в Киеве 9 мая будут обеспечивать около 2 тыс. полицейских.