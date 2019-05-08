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Лукашенко привітав Порошенка і Зеленського з 9 травня

Лукашенко привітав Порошенка і Зеленського з 9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив вітальні послання з нагоди 74-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні закордонним лідерам та державним діячам, передає УНН з посиланням на сайт президента Білорусі.

Зокрема, білоруський лідер привітав діючого президента України Петра Порошенка та обраного президента Володимира Зеленського. 

Також Олександр Лукашенко направив вітальні послання президенту Азербайджану Ільхам Алієву, президенту Вірменії Армену Саркісяну, першому президент Казахстану Нурсултану Назарбаєву і чинному Главі цього Держави Касим-Жомарту Токаєву, президенту Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову, президенту Молдови Ігорю Додону, президенту Таджикистану Емомалі Рахмону, президенту Туркменістану Гурбангули Бердимухамедову, президенту Узбекистану Шавкату Мірзийоєву, а також президенту Грузії Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва 9 травня, у зв’язку з проведенням масових заходів, буде перекрито декілька вулиць для проїзду автотранспорту.

У святкуванні хочуть взяти участь понад 10 тисяч людей.

Безпеку в Києві 9 травня забезпечуватимуть близько 2 тис. поліцейських.

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