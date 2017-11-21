Лукашенко не поедет на саммит "Восточного партнерства"

Как отметили в МИД, белорусская сторона с благодарностью приняла приглашение посетить саммит на уровне главы государства

"Это (приглашение - ред.) отражает прогресс в отношениях Беларуси с ЕС и переход, после долгого периода разногласий, в новое состояние взаимодействия с ЕС как весьма важным соседом, партнером в решении вопросов международной безопасности в европейском регионе и по расширению торговой и инвестиционной взаимодействия стран ЕС с Беларусью.

Делегацию Беларуси на саммите в Брюсселе возглавит Министр иностранных дел Владимир Макей", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС.