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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14799 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31521 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42599 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48556 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44620 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91294 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99176 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126158 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лукашенко не поедет на саммит "Восточного партнерства"

Лукашенко не поедет на саммит "Восточного партнерства"

Киев  •  УНН

 • 11565 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Беларуси не поедет на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель 24 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Беларуси, передает УНН.

Как отметили в МИД, белорусская сторона с благодарностью приняла приглашение посетить саммит на уровне главы государства

"Это (приглашение - ред.) отражает прогресс в отношениях Беларуси с ЕС и переход, после долгого периода разногласий, в новое состояние взаимодействия с ЕС как весьма важным соседом, партнером в решении вопросов международной безопасности в европейском регионе и по расширению торговой и инвестиционной взаимодействия стран ЕС с Беларусью.

Делегацию Беларуси на саммите в Брюсселе возглавит Министр иностранных дел Владимир Макей", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС.

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