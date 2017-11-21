Лукашенко не поїде на саміт "Східного партнерства"

Як зазначили в МЗС, білоруська сторона з вдячністю сприйняла запрошення відвідати саміт на рівні глави держави

"Це відображає прогрес у відносинах Білорусі з ЄС і перехід, після довгого періоду розбіжностей, в новий стан взаємодії з ЄС як вельми важливим сусідом, партнером у вирішенні питань міжнародної безпеки в європейському регіоні і по розширенню торговельної та інвестиційної взаємодії країн ЄС з Білоруссю.

Делегацію Білорусі на саміті в Брюсселі очолить Міністр закордонних справ Володимир Макей", - наголосили у МЗС.

Як повідомляв УНН, Порошенко на саміті "Східного партнерства" визначить нові рубежі на шляху до ЄС.