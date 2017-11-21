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Лукашенко не поїде на саміт "Східного партнерства"

Лукашенко не поїде на саміт "Східного партнерства"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Білорусі не поїде на саміт "Східного партнерства" до Брюсселя 24 листопада. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі, передає УНН.

Як зазначили в МЗС, білоруська сторона з вдячністю сприйняла запрошення відвідати саміт на рівні глави держави

"Це відображає прогрес у відносинах Білорусі з ЄС і перехід, після довгого періоду розбіжностей, в новий стан взаємодії з ЄС як вельми важливим сусідом, партнером у вирішенні питань міжнародної безпеки в європейському регіоні і по розширенню торговельної та інвестиційної взаємодії країн ЄС з Білоруссю.

Делегацію Білорусі на саміті в Брюсселі очолить Міністр закордонних справ Володимир Макей", - наголосили у МЗС.

Як повідомляв УННПорошенко на саміті "Східного партнерства" визначить нові рубежі на шляху до ЄС.

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