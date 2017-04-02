Луганская "Заря" проиграла Донецкому "Шахтеру" со счетом 1: 2

В данном матче 23-го тура Лиги Пари-Матч, как и в предыдущих встречах команд Вернидуба и Фонсеки, в основе “Зари” отсутствовали футболисты, арендованные у “Шахтера”. С первых минут встречи хозяева провелы несколько атак и даже “проверили на прочность” голкипера гостей Пятова. Луганчане атаковали в основном левым флангом. Горняки смогли добраться штрафной “Зари” лишь на 11-й минуте, но защита хозяев была не коварный.

На 30-й минуте близок к взятию ворот был нападающий “Зари” Эмануэль Бонавентуре, но пробил в миллиметрах вне штангой. Но уже через минуту Бонавентуре вышел один на один с Андреем Пятовым и переиграл его, тем самым открыв счет.

На 36-й минуте, после череды атак, счет сравнял Густаво Бланко-Лещук, примерно упритик расстрелял голкипера луганчан Алексея Шевченко. Форвард “Шахтера” забил головой между ног голкипера.

На перерыв футболисты ушли из ничейним счетом 1: 1.

Второй тайм начался с атак “Шахтера”. На 53-й минуте в штрафной “Зари” упал защитник донецкого клуба Исмаили, но арбитр разглядел симуляцию и наказал бразильца желтой карточкой. На 56-й — желтую получил еще один защитник “Шахтера” Ярослав Ракицкий за грубую игру против Бенавентуре.

На 59-й минуте тренер “Зари” Юрий Вернидуб провел сразу две замены, выпустив на поле вместо Харатин и Чечера — Любеновича и Пилявский.

На 63-й минуте положил голкипера “Зари” и забил в пустые ворота бразильский полузащитник Тайсон.

На 70-й минуте за задержку времени желтую карточку получил капитан горняков Дарио Срна.

На 77-й минуте вместо Марлоса тренер “Шахтера” Паоло Фонсека выпустил на поле Виктора Коваленко. В это же время Вернидуб выпустил Липартия вместо Артема Сухоцкого.

На 81-й минуте встречи желтую карточку получил Игорь Чайковский с “Зари” за грубый подкат против Тайсона.

Последние минуты встречи прошли в основном в атаках гостей, но мог сравнять счет и Владислав Калитвинцев, который мощно пробил из-за пределов штрафной, но Пятов был на месте.

На 87-й минуте Ракицкий сорвал атаку “Зари” и получил “красную” от арбитра.

На 88-й Фонсека выпустил в игру Александра Кучера, заменив защитником нападающего Бланко-Лещука. На последних минутах матча, голкипер “Шахтера” А.Пятов получил желтую карточку за задержку времени.

Кроме яркой игры обеих команд, запорожские болельщики “Славутич-Арены”, которых было почти полный стадион, были свидетелями и приняли участие в давно забытые здесь действе — волны. Болельщики включили телефоны, зажгли зажигалки и организовали несколько кругов болельщицкой волны.

Напомним, 2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле сыграл вничью с Манчестер Сити.