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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49250 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104505 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160720 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118477 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117710 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Луганская "Заря" проиграла Донецкому "Шахтеру" со счетом 1: 2

Луганская "Заря" проиграла Донецкому "Шахтеру" со счетом 1: 2

Киев  •  УНН

 • 12655 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ — КИЕВ. 2 апреля. УНН. На запорожской “Славутич-Арене” Луганская “Заря” со счетом 1:2 проиграла Донецкому “Шахтеру”, передает корреспондент УНН.

В данном матче 23-го тура Лиги Пари-Матч, как и в предыдущих встречах команд Вернидуба и Фонсеки, в основе “Зари” отсутствовали футболисты, арендованные у “Шахтера”. С первых минут встречи хозяева провелы несколько атак и даже “проверили на прочность” голкипера гостей Пятова. Луганчане атаковали в основном левым флангом. Горняки смогли добраться штрафной “Зари” лишь на 11-й минуте, но защита хозяев была не коварный.

На 30-й минуте близок к взятию ворот был нападающий “Зари” Эмануэль Бонавентуре, но пробил в миллиметрах вне штангой. Но уже через минуту Бонавентуре вышел один на один с Андреем Пятовым и переиграл его, тем самым открыв счет.
На 36-й минуте, после череды атак, счет сравнял Густаво Бланко-Лещук, примерно упритик расстрелял голкипера луганчан Алексея Шевченко. Форвард “Шахтера” забил головой между ног голкипера.
На перерыв футболисты ушли из ничейним счетом 1: 1.

Второй тайм начался с атак “Шахтера”. На 53-й минуте в штрафной “Зари” упал защитник донецкого клуба Исмаили, но арбитр разглядел симуляцию и наказал бразильца желтой карточкой. На 56-й — желтую получил еще один защитник “Шахтера” Ярослав Ракицкий за грубую игру против Бенавентуре.

На 59-й минуте тренер “Зари” Юрий Вернидуб провел сразу две замены, выпустив на поле вместо Харатин и Чечера — Любеновича и Пилявский.
На 63-й минуте положил голкипера “Зари” и забил в пустые ворота бразильский полузащитник Тайсон.
На 70-й минуте за задержку времени желтую карточку получил капитан горняков Дарио Срна.
На 77-й минуте вместо Марлоса тренер “Шахтера” Паоло Фонсека выпустил на поле Виктора Коваленко. В это же время Вернидуб выпустил Липартия вместо Артема Сухоцкого.
На 81-й минуте встречи желтую карточку получил Игорь Чайковский с “Зари” за грубый подкат против Тайсона.
Последние минуты встречи прошли в основном в атаках гостей, но мог сравнять счет и Владислав Калитвинцев, который мощно пробил из-за пределов штрафной, но Пятов был на месте.
На 87-й минуте Ракицкий сорвал атаку “Зари” и получил “красную” от арбитра.
На 88-й Фонсека выпустил в игру Александра Кучера, заменив защитником нападающего Бланко-Лещука. На последних минутах матча, голкипер “Шахтера” А.Пятов получил желтую карточку за задержку времени.

Кроме яркой игры обеих команд, запорожские болельщики “Славутич-Арены”, которых было почти полный стадион, были свидетелями и приняли участие в давно забытые здесь действе — волны. Болельщики включили телефоны, зажгли зажигалки и организовали несколько кругов болельщицкой волны.

Напомним, 2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле сыграл вничью с Манчестер Сити.

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