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Луганська "Зоря" програла Донецькому "Шахтарю"з рахунком 1:2

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ - КИЇВ. 2 квітня. УНН. На запорізькій “Славутич-Арені” луганська “Зоря” з рахунком 1:2 програла донецькому “Шахтарю”, передає кореспондент УНН.

У данному матчі 23-го туру Ліги Парі-Матч, як і у попередніх зустрічах командВернидуба та Фонсеки, в основі “Зорі” були відсутні футболісти, орендовані у “Шахтаря”. З перших хвилин зустрічі господаріпровели кілька атак та, навіть, “перевірили на міцність” голкіпера гостей П’ятова. Луганчани атакували здебільшого лівим флангом. Гірники змогли дістатись карного майданчика “Зорі” лише на 11-й хвилині, але захист господарів був не підступний.

На 30-й хвилині близький до взяття воріт був нападник “Зорі ” Емануель Бонавентуре, але пробив у міліметрах поза штангою. Але вже за хвилину Бонавентуре вийшов віч-на-віч з Андрієм П’ятовим та переграв його, тим самим відкривши рахунок.
На 36-й хвилині, після черги атак, рахунок зрівняв Густаво Бланко-Лещук, приблизно упритик розстріляв кіпера луганчан Олексія Шевченка. Форвард “Шахтаря” забив головою поміж ніг голкіпера.
На перерву футболісти пішли з нічейним рахунком 1:1.

Другий тайм розпочався з атак "Шахтаря“.На 53-й хвилині у штрафному “Зорі” впав захисник донецького клубу Ісмаілі, але арбітр розгледів симуляцію та покарав бразильця жовтою карткою. На 56-й — жовту отримав ще один захисник “Шахтаря” Ярослав Ракицький за грубу гру проти Бенавентуре.

На 59-й хвилині тренер “Зорі” Юрій Вернидуб провів одразу дві заміни, випустивши на поле замість Харатіна та Чечера — Любеновича та Пілявського.
На 63-й хвилині поклав голкіпера “Зорі” та забив у порожні ворота бразильський півзахисник Тайсон.
На 70-й хвилині за затримку часу жовту картку отримав капітан гірників Даріо Срна.
На 77-й хвилині замість Марлоса тренер “Шахтаря” Паоло Фонсека випустив на поле Віктора Коваленко. В цей же час Вернидуб випустив Джабу Ліпартію замість Артема Сухоцького.
На 81-й хвилині зустрічі жовту картку отримав Ігор Чайковський з “Зорі” за грубий підкат проти Тайсона.
Останні хвилини зустрічі пройшли здебільшого в атаках гостей, але міг зрівняти рахунок і Владислав Калітвінцев, який потужно пробив з-за меж штрафного майданчику, але П’ятов був на місці.
На 87-й хвилині Ракицький зірвав атаку “Зорі” та отримав “червону” від арбітра.
На 88-й Фонсека випустив у гру Олександра Кучера, замінивши захисником нападника Бланко-Лещука.

Окрім яскравої гри обох команд, запорізькі вболівальники “Славутич-Арени”, яких був майже повний стадіон, були свідками та прийняли участь у давно позабутому тут дійстві — хвилі. Вболівальники увімкнули телефони, запалили запальнички та організували декілька кругів вболівальницької хвилі.

На останніх хвилинах матчу, голкіпер “Шахтаря” А.П’ятов отримав жовту картку за затримку часу.

Нагадаємо, 2 квітня у матчі 30-го туру чемпіонату Англії “Арсенал” на своєму полі зіграв внічию з Манчестер Сіті.

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