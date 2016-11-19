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15 марта, 19:03 • 108294 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147509 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126094 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119437 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106287 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102133 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95683 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126254 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Луганская "Заря" проиграла домашний матч "Александрии"

Луганская "Заря" проиграла домашний матч "Александрии"

Киев • УНН

 • 8527 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. На "Славутич Арене" в Запорожье в рамках 15-го тура Лиги Пари-Матч луганский ФК "Заря" принимал "Александрию". Футбольный матч закончился со счетом 1: 2 в пользу гостей, передает корреспондент УНН.

В первом тайме была волевая борьба, но острых моментов ни у каких ворот не было. Во втором тайме на 66-й минуте. "Заря" открыла счет, мяч забил Иван Петряк. Но за 4 мин. счет сравнял Станислав Микицей. На 90-й минуте окончательную точку в матче поставил Станислав Кулиш из "Александрии", выведя команду вперед.

Во втором тайме были удаления у обеих команд. На 68-й минуте  орбитр удалил Дмитрия Гречишкина с "Зари", а на 77-й - футболиста "Александрии" Владислава Огырю.

Украинские Национальные Новости

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