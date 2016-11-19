Луганская "Заря" проиграла домашний матч "Александрии"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. На "Славутич Арене" в Запорожье в рамках 15-го тура Лиги Пари-Матч луганский ФК "Заря" принимал "Александрию". Футбольный матч закончился со счетом 1: 2 в пользу гостей, передает корреспондент УНН.
В первом тайме была волевая борьба, но острых моментов ни у каких ворот не было. Во втором тайме на 66-й минуте. "Заря" открыла счет, мяч забил Иван Петряк. Но за 4 мин. счет сравнял Станислав Микицей. На 90-й минуте окончательную точку в матче поставил Станислав Кулиш из "Александрии", выведя команду вперед.
Во втором тайме были удаления у обеих команд. На 68-й минуте орбитр удалил Дмитрия Гречишкина с "Зари", а на 77-й - футболиста "Александрии" Владислава Огырю.