Луганська "Зоря" програла домашній матч "Олександрії"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. На "Славутич Арені" у Запоріжжі у рамках 15-го туру Лігі Парі-Матч луганський ФК "Зоря" приймав "Олександрію". Футбольний матч закінчився з рахунком 1:2 на користь гостей, передає кореспондент УНН.
У першому таймі була вольова боротьба, але гострих моментів у жодних воріт не було. У другому таймі на 66-й хв. "Зоря" відкрила рахунок, м'яч забив Іван Петряк. Але за 4 хв. рахунок зрівняв Станіслав Микицей. На 90-й хв. остаточну крапку в матчі поставив Станіслав Кулиш з "Олександрії", вивівши команду вперед.
У другому таймі було вилучення у обох команд. На 68-й хв. орбітр вилучив Дмитра Гречишкіна з "Зорі", а на 77-й - футболіста "Олександрії" Владислава Огирю.