Луганская область: оккупанты за ночь 9 раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты за ночь 9 раз обстреляли позиции украинских подразделений в Луганской области. Об этом говорится в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
Детали
Оккупанты совершали обстрелы из артиллерии. Из всех видов тяжелого вооружения враг не прекращает огневые атаки по Белогоровке и Золотаровке. Рашисты применяют ствольную и реактивную артиллерию, говорится в сводке.
Дополнение
Глава ОВА Сергей Гайдай отметил, что чтобы выйти на админграницу Луганской области, оккупанты артиллерией уничтожают окрестные села. Захватчиков не останавливает то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах.