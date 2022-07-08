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Луганская область: оккупанты за ночь 9 раз обстреляли позиции украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты за ночь 9 раз обстреляли позиции украинских подразделений в Луганской области. Об этом говорится в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.

Детали

Оккупанты совершали обстрелы из артиллерии. Из всех видов тяжелого вооружения враг не прекращает огневые атаки по Белогоровке и Золотаровке. Рашисты применяют ствольную и реактивную артиллерию, говорится в сводке.

Дополнение

Глава ОВА Сергей Гайдай отметил, что чтобы выйти на админграницу Луганской области, оккупанты артиллерией уничтожают окрестные села. Захватчиков не останавливает то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах.

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