Луганщина: окупанти за ніч 9 разів обстріляли позиції українських військових

Деталі

Окупанти здійснювали обстріли з артилерії. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Рашисти застосовують ствольну та реактивну артилерію, йдеться у зведенні.

Доповнення

Голова ОВА Сергій Гайдай зазначив, що аби вийти на адмінмежу Луганщини, окупанти артилерією знищують навколишні села. Загарбників не зупиняє те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.