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Луганщина: окупанти за ніч 9 разів обстріляли позиції українських військових

Луганщина: окупанти за ніч 9 разів обстріляли позиції українських військових

Київ • УНН

 • 206581 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти за ніч 9 разів обстріляли позиції українських підрозділів у Луганській області. Про це йдеться у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.

Деталі

Окупанти здійснювали обстріли з артилерії. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Рашисти застосовують ствольну та реактивну артилерію, йдеться у зведенні.

Доповнення

Голова ОВА Сергій Гайдай зазначив, що аби вийти на адмінмежу Луганщини, окупанти артилерією знищують навколишні села. Загарбників не зупиняє те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.

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