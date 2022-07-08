Луганщина: окупанти за ніч 9 разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти за ніч 9 разів обстріляли позиції українських підрозділів у Луганській області. Про це йдеться у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
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Окупанти здійснювали обстріли з артилерії. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Рашисти застосовують ствольну та реактивну артилерію, йдеться у зведенні.
Доповнення
Голова ОВА Сергій Гайдай зазначив, що аби вийти на адмінмежу Луганщини, окупанти артилерією знищують навколишні села. Загарбників не зупиняє те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.