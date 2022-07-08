Гайдай: щоб вийти на адмінмежу Луганщини окупанти артилерією знищують навколишні села

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Голова ОВА зазначив, що окупанти зі всіх видів важкого озброєння не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію.

"Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області. Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною. Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька "котлів". Наголошую, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - написав Гайдай.

Нагадаємо

Російські загарбники в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів рф і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ.