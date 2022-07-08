Гайдай: чтобы выйти на админграницу Луганщины оккупанты артиллерией уничтожают окружающие села
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты, чтобы выйти на админграницу Луганщины артиллерией уничтожают окружающие села. Захватчиков не останавливает то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, передает УНН.
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Глава ОВА отметил, что оккупанты из всех видов тяжелого вооружения не прекращают огненное влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию.
"Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личных потерь и не жалеют жителей области. Похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи границы с Луганщиной. Но наши вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах". Отмечаю, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали отход, нанесли россиянам значительные потери", - написал Гайдай.
Напомним
Российские захватчики в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов рф и ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ.