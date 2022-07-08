Гайдай: чтобы выйти на админграницу Луганщины оккупанты артиллерией уничтожают окружающие села

Детали

Глава ОВА отметил, что оккупанты из всех видов тяжелого вооружения не прекращают огненное влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию.

"Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личных потерь и не жалеют жителей области. Похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи границы с Луганщиной. Но наши вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах". Отмечаю, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали отход, нанесли россиянам значительные потери", - написал Гайдай.

Напомним

Российские захватчики в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов рф и ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ.